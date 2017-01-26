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Украинец Руденко может провести бой с чемпионом мира Уайлдером

26 января в 15:59

Украинский боксер может стать претендентом на титул WBC.

Руденко
Руденко может стать претендентом на титул
vringe.com
Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (31-2, 20 КО) является претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО).

Американец должен был драться с поляком Анджеем Вавжиком 25 февраля, но соперник чемпиона провалил допинг-тест, в результате чего поединок был отменен.

По информации ESPN, промоутеры Уайлдера уже занялись поиском соперника, а одним из вариантов является украинский обладатель второстепенного пояса WBC Silver International Андрей Руденко. Кроме того, в список также вошли Мариуш Вах, Джеральд Вашингтон и Роберт Хелениус.

В последний раз Руденко выходил на ринг 24 декабря, когда единогласным решением судей победил Джейсона Бергмана.

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Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Руденко вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).

По материалам: ESPN
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Тэги Руденко бокс Уайлдер чемпион
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