Украинец Руденко может провести бой с чемпионом мира Уайлдером

Украинский боксер может стать претендентом на титул WBC.

Руденко может стать претендентом на титул vringe.com

Украинский супертяжеловес(31-2, 20 КО) является претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (37-0, 36 КО).

Американец должен был драться с поляком Анджеем Вавжиком 25 февраля, но соперник чемпиона провалил допинг-тест, в результате чего поединок был отменен.

По информации ESPN, промоутеры Уайлдера уже занялись поиском соперника, а одним из вариантов является украинский обладатель второстепенного пояса WBC Silver International Андрей Руденко. Кроме того, в список также вошли Мариуш Вах, Джеральд Вашингтон и Роберт Хелениус.

В последний раз Руденко выходил на ринг 24 декабря, когда единогласным решением судей победил Джейсона Бергмана.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Руденко вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).