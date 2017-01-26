Украинец Руденко может провести бой с чемпионом мира Уайлдером

Украинский боксер может стать претендентом на титул WBC.
Американец должен был драться с поляком Анджеем Вавжиком 25 февраля, но соперник чемпиона провалил допинг-тест, в результате чего поединок был отменен.
По информации ESPN, промоутеры Уайлдера уже занялись поиском соперника, а одним из вариантов является украинский обладатель второстепенного пояса WBC Silver International Андрей Руденко. Кроме того, в список также вошли Мариуш Вах, Джеральд Вашингтон и Роберт Хелениус.
В последний раз Руденко выходил на ринг 24 декабря, когда единогласным решением судей победил Джейсона Бергмана.
Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Руденко вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).ESPN