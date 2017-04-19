Украинец Редкач проведет следующий бой против экс-чемпиона IBF Мендеса

Бой состоится 2 мая.

Редкач готов драться в громких боях twitter.com

Украинский легковес(20-1-2, 16 КО) узнал имя своего следующего соперника, а также дату противостояния. Об этом сообщает BoxingScene.

В своем 24 бою на профессиональном ринге Редкач сойдется с бывшим чемпионом мира по версии IBF Аргенисом Мендесом (23-1-5, 12 КО).

"Я очень благодарен за возможность выйти в ринг против Мендеса. Он серьезный боксер и настоящий профессионал. Так что, 2 мая мы оба будем готовы выдать яркое шоу для наших фанатов. Эта победа поможет мне получить возможность драться в более громких боях", – сказал Редкач.

Иван Редкач свой крайний бой провел в конце января, когда в Лас-Вегасе украинец досрочно победил Демонда Брока (13-4-1, 4 КО).

Отметим, что это был первый бой 30-летнего украинца после поражения от американца Тевина Фармера в июле прошлого года. Это поражение стало вторым в карьере Редкача на профессиональном ринге.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по боксу-2017 пройдет в Харькове.