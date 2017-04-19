Украинец Редкач проведет следующий бой против экс-чемпиона IBF Мендеса

Бой состоится 2 мая.
В своем 24 бою на профессиональном ринге Редкач сойдется с бывшим чемпионом мира по версии IBF Аргенисом Мендесом (23-1-5, 12 КО).
"Я очень благодарен за возможность выйти в ринг против Мендеса. Он серьезный боксер и настоящий профессионал. Так что, 2 мая мы оба будем готовы выдать яркое шоу для наших фанатов. Эта победа поможет мне получить возможность драться в более громких боях", – сказал Редкач.
Иван Редкач свой крайний бой провел в конце января, когда в Лас-Вегасе украинец досрочно победил Демонда Брока (13-4-1, 4 КО).
Отметим, что это был первый бой 30-летнего украинца после поражения от американца Тевина Фармера в июле прошлого года. Это поражение стало вторым в карьере Редкача на профессиональном ринге.
Ранее стало известно, что чемпионат Европы по боксу-2017 пройдет в Харькове.Tribuna.com