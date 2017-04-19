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Украинец Редкач проведет следующий бой против экс-чемпиона IBF Мендеса

19 апреля в 16:40

Бой состоится 2 мая.

иван редкач бокс
Редкач готов драться в громких боях
twitter.com
Украинский легковес Иван Редкач (20-1-2, 16 КО) узнал имя своего следующего соперника, а также дату противостояния. Об этом сообщает BoxingScene.

В своем 24 бою на профессиональном ринге Редкач сойдется с бывшим чемпионом мира по версии IBF Аргенисом Мендесом (23-1-5, 12 КО).

"Я очень благодарен за возможность выйти в ринг против Мендеса. Он серьезный боксер и настоящий профессионал. Так что, 2 мая мы оба будем готовы выдать яркое шоу для наших фанатов. Эта победа поможет мне получить возможность драться в более громких боях", – сказал Редкач.

Иван Редкач свой крайний бой провел в конце января, когда в Лас-Вегасе украинец досрочно победил Демонда Брока (13-4-1, 4 КО).

Отметим, что это был первый бой 30-летнего украинца после поражения от американца Тевина Фармера в июле прошлого года. Это поражение стало вторым в карьере Редкача на профессиональном ринге.

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Ранее стало известно, что чемпионат Европы по боксу-2017 пройдет в Харькове.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Редкач бокс Украина
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