Украинец Редкач потерпел третье поражение в профессиональной карьере

Украинский боксер проиграл доминиканскому спортсмену.

Редкач уступил раздельным решением судей sho.com

Украинский легковес(20-3-1, 16 КО) проиграл экс-чемпиону мира по версии IBF доминиканцу Архенису Мендесу (24-5-1, 12 КО).

Бой более активно начал Редкач, но в третьем раунде с него было снято очко за удар по затылку. После этого украинец дважды отправлял Мендеса в нокдаун, но судья ни разу не открывал счет, посчитав, что доминиканец падал из-за того, что подскользнулся.

Под конец боя Мендес перехватил инициативу и создал себе перевес в судейских записках. Редкач уступил раздельным решением судей (95:94, 94:95, 93:96). Это третье поражение украинца в карьере.

Напомним, что свой предыдущий поединок Редкач провел 28 января против Демонда Брока и победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом.