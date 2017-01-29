Украинец Редкач победил техническим нокаутом американца Брока

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Бой завершился в восьмом раунде.

Редкач триумфально вернулся на ринг ESPN

Украинец(20-2-1, 16 КО) победил техническим нокаутом американца Дэмонда Брока (13-4-1, 4 КО) в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.

С первого раунда Редкач отдал сопернику центр ринга и работал вторым номером. Брок пытался навязать размен ударами и опасно шел головой вперед. Однако Редкач зарабатывал очки точными одиночными ударами с дистанции. В третьем раунде у американца открылось рассечение.

Конец поединка застал всех в восьмом раунде, когда украинец поймал оппонента точным ударом на контратаке, что в итоге вылилось в победу техническим нокаутом.

Отметим, что это был первый бой 30-летнего украинца после поражения от американца Тевина Фармера в июле прошлого года. Это поражение стало вторым в карьере Редкача на профессиональном ринге.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по боксу-2017 пройдет в Харькове.