Украинец Редкач победил техническим нокаутом американца Брока

Бой завершился в восьмом раунде.
С первого раунда Редкач отдал сопернику центр ринга и работал вторым номером. Брок пытался навязать размен ударами и опасно шел головой вперед. Однако Редкач зарабатывал очки точными одиночными ударами с дистанции. В третьем раунде у американца открылось рассечение.
Конец поединка застал всех в восьмом раунде, когда украинец поймал оппонента точным ударом на контратаке, что в итоге вылилось в победу техническим нокаутом.
Отметим, что это был первый бой 30-летнего украинца после поражения от американца Тевина Фармера в июле прошлого года. Это поражение стало вторым в карьере Редкача на профессиональном ринге.
Ранее стало известно, что чемпионат Европы по боксу-2017 пройдет в Харькове.XSport.ua