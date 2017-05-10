Украинец Рахаев уволен с поста главного тренера казахстанского "Актобе" – СМИ

Украинский специалист не сумел выполнить требования владельцев казахского клуба.
К следующему матчу чемпионата Казахстана против "Атырау" команду будет готовить Игорь Прохницкий.
Украинский наставник возглавил казахский клуб в декабре минувшего года, после чего рассказал о том, что это сотрудничество будет очень продуктивным.
При Рахаеве "Актобе" сыграл 9 матчей в чемпионате Казахстана, в которых команда одержала только одну победу, трижды сыграла вничью и в пяти матчах потерпела поражение.
Отметим, что в Украине Рахаев известен по своей тренерской карьере в харьковском "Металлисте".
Ранее украинский тренер Калитвинцев вывел московское "Динамо" в Премьер-лигу.XSport.ua