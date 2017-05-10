Топ Новости
<
>

Украинец Рахаев уволен с поста главного тренера казахстанского "Актобе" – СМИ

10 мая в 09:34

Украинский специалист не сумел выполнить требования владельцев казахского клуба.

рахаев
Рахаев возглавил "Актобе" в декабре минувшего года
Dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Актобе" Игорь Рахаев отправлен в отставку, сообщает KazFootball.kz.

К следующему матчу чемпионата Казахстана против "Атырау" команду будет готовить Игорь Прохницкий.

Украинский наставник возглавил казахский клуб в декабре минувшего года, после чего рассказал о том, что это сотрудничество будет очень продуктивным.

При Рахаеве "Актобе" сыграл 9 матчей в чемпионате Казахстана, в которых команда одержала только одну победу, трижды сыграла вничью и в пяти матчах потерпела поражение.

Отметим, что в Украине Рахаев известен по своей тренерской карьере в харьковском "Металлисте".

Читайте также: Тренеры сборных Украины пройдут стажировку в "Челси"

Ранее украинский тренер Калитвинцев вывел московское "Динамо" в Премьер-лигу.

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги Казахстан Рахаев тренер Актобе футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...