Украинец Рахаев уволен с поста главного тренера казахстанского "Актобе" – СМИ

Украинский специалист не сумел выполнить требования владельцев казахского клуба.

Рахаев возглавил "Актобе" в декабре минувшего года Dynamo.kiev.ua

Главный тренер "Актобе"отправлен в отставку, сообщает KazFootball.kz.

К следующему матчу чемпионата Казахстана против "Атырау" команду будет готовить Игорь Прохницкий.

Украинский наставник возглавил казахский клуб в декабре минувшего года, после чего рассказал о том, что это сотрудничество будет очень продуктивным.

При Рахаеве "Актобе" сыграл 9 матчей в чемпионате Казахстана, в которых команда одержала только одну победу, трижды сыграла вничью и в пяти матчах потерпела поражение.

Отметим, что в Украине Рахаев известен по своей тренерской карьере в харьковском "Металлисте".

Ранее украинский тренер Калитвинцев вывел московское "Динамо" в Премьер-лигу.