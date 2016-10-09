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Украинец Прийма забил первый гол за итальянский "Фрозиноне"

9 октября в 10:01

Украинский защитник отличился в матче Серии В.

Василий Прийма
Прийма открыл счет в матче
frosinonecalcio.com
Василий Прийма забил свой первый мяч в составе итальянского "Фрозиноне". Украинский защитник отметился в поединке Серии B против лидера чемпионата "Читтаделлы".

Прийма вышел на поле в основном составе своей команды и открыл счет в матче на 17-й минуте. После подачи углового украинец замкнул скидку партнера. В итоге "Фрозиноне" удалось обыграть "Читтаделлу" со счетом 3:2.

Отметим, что в нынешнем сезоне Прийма провел в составе "Фрозиноне" 10 матчей. Клуб украинца на данный момент занимает в Серии B седьмое место.

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Напомним, Прийма перешел во "Фрозиноне" прошлой зимой на правах аренды из "Торино". Клуб по итогам сезона покинул Серию А, но предложил украинцу подписать полноценный трехлетний контракт.

По материалам: Tribuna.com
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