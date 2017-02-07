Украинец Постол не может найти соперника на следующий бой

Команда украинского боксера ждет предложений от Top Rank.

Последний бой Постол провел 23 июля, проиграв Кроуфорду

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC(28-1, 12 КО) по-прежнему остается без соперника на следующий бой. Об этом заявил менеджер боксера Виктор Корнилов.

"Сейчас мы просто ждем, что Top Rank предложит нам. Они по-прежнему являются сопромоутерами Постола. Я доволен сотрудничеством с Top Rank – это были хорошие отношения, большой опыт. Теперь мы хотим увидеть, что произойдет дальше. Я жду ответа от Top Rank, смогут ли они организовать для Постола еще один бой", - сообщил Корнилов.

Напомним, 23 июля в США Виктор Постол встречался с чемпионом по версии WBO Теренсом Кроуфордом и проиграл единогласным решением судей, уступив сопернику пояс WBC.

Виктор Постол планировал вернуться на ринг в начале 2017 года, однако на данный момент нет никакой официальной информации о следующем поединке украинца.

Ранее сообщалось, что бой Постола вошел в число лучших по итогам 2016 года по версии HBO.