Украинец Михайлюк провел свой лучший матч в сезоне студенческой лиги США

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Перспективный баскетболист Святослав Михайлюк был одним из лучших на площадке в матче лиги NCAA.

Михайлюк сумел набрать 20 очков ESPN

Украинский защитникпровел свой лучший матч за "Канзас" в текущем сезоне главной студенческой лиги США - NCAA.

"Канзас" встречался с "ЮНЛВ" (Университет Невады Лас-Вегаса) и одержал победу со счетом 71:53.

Михайлюк только во второй раз за два года вышел в стартовом составе команды и сумел показать хорошую игру. Украинец провел на площадке 31 минуту и набрал 20 очков. Также в его активе 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и ни одной потери.

В текущем сезоне 19-летний украинский защитник имеет рекордные показатели в карьере. Михайлюк в среднем набирает 11,1 очка, 3,2 подбора, 1,5 передачи и 1,1 перехвата за матч.

Напомним, прошлым летом молодежная сборная Украины с Михайлюком в составе вышла в четвертьфинал Евробаскета.