Украинец Малиновский вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии

Украинский футболист провел на высоком уровне матч плей-офф.
На выходных "Генк" в гостях разгромил "Кортрейк" со счетом 3:0. На 34-й минуте этого матча Малиновский отметился забитым мячом, а на 66-й сделал голевую передачу на Омара Колли.
Отметим, что за "Кортрейк" также выступает еще один украинский футболист Андрей Тотовицкий.
В текущем сезоне Малиновский провел за бельгийскую команду 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 6 результативных передач.
Ранее украинец Тотовицкий также вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии.sportarena.com