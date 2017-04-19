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Украинец Малиновский вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии

19 апреля в 19:47

Украинский футболист провел на высоком уровне матч плей-офф.

Малиновский
Украинец помог "Генку" разгромить "Кортрейк"
ua-football.com
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский включен в символическую сборную третьего тура плей-офф чемпионата Бельгии по версии voetbalkrant.com.

На выходных "Генк" в гостях разгромил "Кортрейк" со счетом 3:0. На 34-й минуте этого матча Малиновский отметился забитым мячом, а на 66-й сделал голевую передачу на Омара Колли.

Отметим, что за "Кортрейк" также выступает еще один украинский футболист Андрей Тотовицкий.

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twitter.com

В текущем сезоне Малиновский провел за бельгийскую команду 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 6 результативных передач.

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Ранее украинец Тотовицкий также вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Бельгия Малиновский Генк футбол
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