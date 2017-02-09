Украинец Лень поучаствовал в стычке в матче НБА

Украинец вмешался в конфликт со скамейки запасных в матче с "Мемфисом".

Лень является единственным украинцем в НБА nba.com

В концовке матча регулярного чемпионатамежду "Мемфисом" и "Финиксом" (110:91) состоялась стычка между игроками обеих команд, которую спровоцировали Трой Дэниелс и Девин Букер.

Перепалка случилась после того, как Дэниелс забил трехочковый с фолом Букера, после чего в конфликт вмешались и остальные игроки команд.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лень также поучаствовал в стычке, выбежав со скамейки запасных, за что может получить дисквалификацию.

Алексей Лень является единственным украинцем в НБА. Центровой был выбран "Финиксом" под 5-м номером на драфте 2013 года, однако пока не стал основным игроком "Санс". В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 51 матче, набирая в среднем 7,2 очка и 6,3 подбора за игру.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень может сменить "Финикс" на "Сакраменто" до дедлайна обменов в НБА, который наступит 23 февраля.