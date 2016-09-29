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Украинец Коваленко претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы

29 сентября в 13:51

Полузащитник "Шахтера" считается одним из самых ярких талантов континента.

Коваленко
Коваленко попал в число главных талантов Европы
ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко вошел в число претендентов на премию "Golden Boy-2017", которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы.

Всего в списке 40 футболистов, а главными претендентами на победу считаются Марко Асенсио ("Реал"), Деле Алли ("Тоттенхэм), Келечи Ихеаначо ("Манчестер Сити"), Маркус Рэшфорд (МЮ), Ренату Санчеш ("Бавария"), Кингсли Коман ("Бавария"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле ("Боруссия" Д) и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").

Победитель голосования болельщиков станет известен в декабре.

20-летний Коваленко стал основным игроком "Шахтера" в прошлом сезоне, отыграв во всех турнирах 46 матчей (4 гола). В текущем сезоне на счету украинца уже 12 поединков и 3 забитых гола.

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Напомним, по итогам прошлого года лучшим молодым футболистом Европы стал нападающий МЮ Антони Марсьяль.

Tuttosport
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Тэги Коваленко Шахтер футбол
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