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Украинец Костевич отметился голом в дебютном матче за польский "Лех"

14 января в 21:06

Украинский защитник впервые вышел на поле в составе новой команды и сделал это удачно.

Костевич
Костевич отдал голевой пас и забил со штрафного
Sport Arena
Владимир Костевич дебютировал в составе польского "Леха", сумев отметиться голом и результативной передачей в товарищеском поединке против местного "Сокола" (8:0).

Украинский защитник провел на поле весь матч, а на 26-й минуте отдал голевую передачу, после чего сумел реализовать удар со штрафного на 67-й минуте.

По информации Tribuna.com, львовские "Карпаты" получили за своего воспитанника порядка 300 тысяч евро, но эта сумма может увеличиться за счет бонусов.

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Напомним, ранее не менее удачно в составе турецкого "Фенербахче" дебютировал полузащитник сборной Украины Александр Караваев.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Костевич Лех футбол Карпаты гол
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