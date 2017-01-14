Украинец Костевич отметился голом в дебютном матче за польский "Лех"

Украинский защитник впервые вышел на поле в составе новой команды и сделал это удачно.
Украинский защитник провел на поле весь матч, а на 26-й минуте отдал голевую передачу, после чего сумел реализовать удар со штрафного на 67-й минуте.
По информации Tribuna.com, львовские "Карпаты" получили за своего воспитанника порядка 300 тысяч евро, но эта сумма может увеличиться за счет бонусов.
Напомним, ранее не менее удачно в составе турецкого "Фенербахче" дебютировал полузащитник сборной Украины Александр Караваев.Tribuna.com