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Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

28 декабря в 20:50

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл чемпионат мира по шахматам в дисциплине рапид.

Василий Иванчук, шахматы
В заключительной партии Иванчук победил грузина Мелкумяна
iSport.ua
Украинский шахматист Василий Иванчук в драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство.

Перед последним 15-м туром пять участников набрали по 10 очков, но Иванчук лидировал по дополнительным показателям. В заключительной партии украинец победил Гранта Мелкумяна из Грузии и обеспечил себе победу в турнире.

Отметим, что вчера, 27 декабря, Иванчук обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.

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Напомним, что сегодня, 28 декабря, украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира на соревнованиях по быстрым шахматах.

По материалам: XSport.ua
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Тэги шахматы Иванчук Карлсен Музычук
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