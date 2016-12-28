Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук выиграл чемпионат мира по шахматам в дисциплине рапид.

В заключительной партии Иванчук победил грузина Мелкумяна iSport.ua

Украинский шахматиств драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство.

Перед последним 15-м туром пять участников набрали по 10 очков, но Иванчук лидировал по дополнительным показателям. В заключительной партии украинец победил Гранта Мелкумяна из Грузии и обеспечил себе победу в турнире.

Отметим, что вчера, 27 декабря, Иванчук обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира на соревнованиях по быстрым шахматах.