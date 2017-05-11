Украинец Гвоздик проведет бой за право претендовать на чемпионский титул

Украинский боксер находится в двух шагах от пояса чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Гвоздик может стать чемпионом мира через два боя BoxingScene

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя между украинцем Александром Гвоздиком (13-0, 11 КО) и американцем Джо Смитом (23-1, 19 КО) за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Дата и место проведения поединка пока не согласованы. При этом первоочередное право на бой с чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном есть у колумбийца Элейдера Альвареса, который является первым номером рейтинга организации.

Таким образом, победитель боя Гвоздика и Смита вряд ли встретится с чемпионом уже в этом году.

Последний поединок Александр Гвоздик провел в ночь на 9 апреля в Мэриленде (США), когда нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса.

Ранее сообщалось, что украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поборется за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.