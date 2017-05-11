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Украинец Гвоздик проведет бой за право претендовать на чемпионский титул

11 мая в 14:40

Украинский боксер находится в двух шагах от пояса чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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Гвоздик может стать чемпионом мира через два боя
BoxingScene
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя между украинцем Александром Гвоздиком (13-0, 11 КО) и американцем Джо Смитом (23-1, 19 КО) за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Дата и место проведения поединка пока не согласованы. При этом первоочередное право на бой с чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном есть у колумбийца Элейдера Альвареса, который является первым номером рейтинга организации.

Таким образом, победитель боя Гвоздика и Смита вряд ли встретится с чемпионом уже в этом году.

Последний поединок Александр Гвоздик провел в ночь на 9 апреля в Мэриленде (США), когда нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поборется за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Гвоздик бокс бой титул
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