Украинец Гвоздик проведет бой за право претендовать на чемпионский титул

Украинский боксер находится в двух шагах от пояса чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Дата и место проведения поединка пока не согласованы. При этом первоочередное право на бой с чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном есть у колумбийца Элейдера Альвареса, который является первым номером рейтинга организации.
Таким образом, победитель боя Гвоздика и Смита вряд ли встретится с чемпионом уже в этом году.
Последний поединок Александр Гвоздик провел в ночь на 9 апреля в Мэриленде (США), когда нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса.
Ранее сообщалось, что украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поборется за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.Tribuna.com