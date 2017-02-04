Украинец Глазков может вернуться на ринг этим летом

Боксер продолжает восстанавливаться после травмы.
"Буквально вчера разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, он спрашивал, буду ли я готов к лету выйти в ринг? Есть вариант побоксировать в андеркарте Ковалев-Уорд, который состоится летом. Я ответил, что уже соскучился по рингу, но все будет зависеть от состояния колена", - сообщил Глазков.
Напомним, что Глазков получил разрыв крестообразной связки коленного сустава во время боя с американцем Чарльзом Мартином 16 января 2016 года.
7 марта украинский боксер перенес первое хирургическое вмешательство. После шести месяцев восстановления на одной из пробежек Вячеслав порвал мениск и был вынужден перенести еще одну операцию.
Ранее украинский боксер Вячеслав Глазков рассказал о том, как травмировался.Сегодня.ua