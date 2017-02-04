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Украинец Глазков может вернуться на ринг этим летом

4 февраля в 18:40

Боксер продолжает восстанавливаться после травмы.

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Глазков залечивает травму
sport.bigmir.net
Украинский тяжеловес Вячеслав Глазков (21-1, 13 КО), который не принимал участие в поединках с января прошлого года из-за травмы колена, может выйти на ринг этим летом в андекарте боя Головкин–Джейкобс.

"Буквально вчера разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом, он спрашивал, буду ли я готов к лету выйти в ринг? Есть вариант побоксировать в андеркарте Ковалев-Уорд, который состоится летом. Я ответил, что уже соскучился по рингу, но все будет зависеть от состояния колена", - сообщил Глазков.

Напомним, что Глазков получил разрыв крестообразной связки коленного сустава во время боя с американцем Чарльзом Мартином 16 января 2016 года.

7 марта украинский боксер перенес первое хирургическое вмешательство. После шести месяцев восстановления на одной из пробежек Вячеслав порвал мениск и был вынужден перенести еще одну операцию.

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Ранее украинский боксер Вячеслав Глазков рассказал о том, как травмировался.

По материалам: Сегодня.ua
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Тэги Глазков бокс Украина
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