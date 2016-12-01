Украинец Фесенко стал лучшим игроком недели в баскетбольной Лиге чемпионов

Украинский центровой провел свой самый яркий матч в сезоне.

Фесенко оформил дабл-дабл против "Ювентуса" fiba.com

Капитан баскетбольной сборной Украины, который выступает за итальянский "Авеллино", признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов ФИБА.

29 ноября "Авеллино" встречался с литовским "Ювентусом" на выезде в рамках седьмого тура основного раунда ЛЧ, а Фесенко стал лучшим игроком поединка и принес гостям победу - 85:75. Центровой провел на площадке чуть более 28 минут игрового времени, отметившись 25 очками (8/11 двухочковых, 9/11 штрафных), 13 подборами, результативной передачей, перехватом и блок-шотом.

Показатели очков, подборов и рейтинг эффективности "+35" стали лучшими для украинца в текущем сезоне.

Напомним, сборная Украины с Фесенко в составе пробилась на Евробаскет-2017.