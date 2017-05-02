Украинец Деревянченко проведет бой за статус претендента на титул чемпиона мира

Украинский боксер находится в шаге от чемпионского боя.
Дата и место проведения поединка пока не согласованы. Стоит отметить, что Деревянченко является вторым номером рейтинга IBF в среднем весе, а Джонсон занимает первую строчку. При этом титул чемпиона мира по версии IBF принадлежит непобедимому Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) из Казахстана.
В марте Деревянченко одержал свою десятую победу на профессиональном уровне, когда в Тунике (США) без проблем разобрался с ямайским бойцом Кемалом Расселлом.
Напомним, в середине апреля украинец Максим Бурсак не смог отобрать чемпионский пояс WBO во втором среднем весе у мексиканца Хильберто Рамиреса.Tribuna.com