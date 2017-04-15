Украинец Бурсак находится на завершающей стадии подготовки к бою против Рамиреса

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Украинец работает под руководством Сергея Гордиенко.

Украинец проводит много времени в тренировочном зале K2 Promotions

Украинский боксер(33-4-1, 15 КО) находится на финальной стадии подготовки к поединку против чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO Гильберто Рамиреса (34-0, 24 КО).

Украинец проводит много времени в тренировочном зале, работая под руководством Сергея Гордиенко, который ранее был наставником олимпийской сборной Украины по боксу. Бурсак отрабатывал удары на мешке, а также боксировал с тенью.

Напомним, что 13 апреля украинский боксер прибыл в Лос-Анджелес, чтобы продолжить подготовку к бою с Рамиресом, который состоится уже 22 апреля в Калифорнии.

Отметим, что оппонент Бурсака также находится на завершающей стадии подготовки к поединку.

Свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей. Рамирес отобрал чемпионский пояс у Артура Абрахама 9 апреля прошлого года, одолев соперника по судейским запискам.

Ранее Бурсак подтвердил бой против чемпиона WBO Рамиреса.