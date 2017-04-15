Украинец Бурсак находится на завершающей стадии подготовки к бою против Рамиреса

Украинец работает под руководством Сергея Гордиенко.
Украинец проводит много времени в тренировочном зале, работая под руководством Сергея Гордиенко, который ранее был наставником олимпийской сборной Украины по боксу. Бурсак отрабатывал удары на мешке, а также боксировал с тенью.
Напомним, что 13 апреля украинский боксер прибыл в Лос-Анджелес, чтобы продолжить подготовку к бою с Рамиресом, который состоится уже 22 апреля в Калифорнии.
Отметим, что оппонент Бурсака также находится на завершающей стадии подготовки к поединку.
Свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей. Рамирес отобрал чемпионский пояс у Артура Абрахама 9 апреля прошлого года, одолев соперника по судейским запискам.
Ранее Бурсак подтвердил бой против чемпиона WBO Рамиреса.XSport.ua