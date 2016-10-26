Украинец Болбат забил второй гол в сезоне за "Локерен"

Полузащитник Сергей Болбат продолжает успешно выступать в чемпионате Бельгии.

Болбат отметился красивым голом в касание belgianfootball.be

Футболист донецкого "Шахтера", который на правах аренды выступает за "Локерен", забил свой второй гол в текущем сезоне бельгийского чемпионата.

В перерыве матча с "Остенде" украинец вышел на замену, а на 68-й минуте сумел сравнять счет, когда ударом в касание замкнул диагональную передачу партнера с фланга. Стоит отметить, что "Локерен" в итоге пропустил еще один мяч и проиграл - 1:2.

Теперь в активе 23-летнего Болбата 9 матчей и 2 гола в текущем сезоне.

Напомним, в чемпионате Бельгии выступает еще один полузащитник "Шахтера" Руслан Малиновский, который защищает цвета "Генка".