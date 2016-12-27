Топ Новости
<
>

Украине грозят санкции от IAAF за нереализацию допинг-контроля

27 декабря в 22:04

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обратилась к украинскому парламенту.

123
IAAF угрожает Украине
iaaf.org
Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) получила копию письма от Междунардной ассоциации легкоатических федераций (IAAF), которое было направлено Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предупреждением о возможных санкциях за отсутствие гарантий реализации национальной программы допинг-контроля.

Украина не выполнила проверку необходимого количества допинг-проб в 2016 году, а в случае повторения ситуации ФЛАУ может столкнуться с проблемами, в том числе недопуском легкоатлетов к международным соревнованиям.

IAAF считает, что антидопинговый закон Украины не соответствует современным требованиям, а новый закон находится на рассмотрении Верховной Рады. Ситуация считается "критической", но она может ухудшиться без гарантий полноценного допинг-контроля.

Ситуацию прокомментировал президент ФЛАУ Игорь Гоцул:

"На прошлой неделе было проведено заседание подкомитета по вопросам физической культуры и спорта. На нем были рассмотрены внесенные депутатами поправки к проекту закона после первого чтения и найдены компромиссы по тем моментам, которые пусть и потенциально, но могли бы иметь хотя бы малейший намек на то, чтобы быть спорными. Поэтому никаких препятствий для принятия закона во втором чтении и в целом нет. Остается лишь включить его в повестку дня ближайшей сессии и, конечно, проголосовать "за".

Читайте также: Результаты двух украинских призеров Олимпиады-2008 аннулированы из-за допинга

Стоит отметить, что антидопинговая лаборатория в Украине не имеет аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги IAAF допинг Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.37
EUR 27.54
Последние новости