Украине грозят санкции от IAAF за нереализацию допинг-контроля

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обратилась к украинскому парламенту.

IAAF угрожает Украине iaaf.org

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) получила копию письма от Междунардной ассоциации легкоатических федераций (IAAF), которое было направлено Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предупреждением о возможных санкциях за

Украина не выполнила проверку необходимого количества допинг-проб в 2016 году, а в случае повторения ситуации ФЛАУ может столкнуться с проблемами, в том числе недопуском легкоатлетов к международным соревнованиям.

IAAF считает, что антидопинговый закон Украины не соответствует современным требованиям, а новый закон находится на рассмотрении Верховной Рады. Ситуация считается "критической", но она может ухудшиться без гарантий полноценного допинг-контроля.

Ситуацию прокомментировал президент ФЛАУ Игорь Гоцул:

"На прошлой неделе было проведено заседание подкомитета по вопросам физической культуры и спорта. На нем были рассмотрены внесенные депутатами поправки к проекту закона после первого чтения и найдены компромиссы по тем моментам, которые пусть и потенциально, но могли бы иметь хотя бы малейший намек на то, чтобы быть спорными. Поэтому никаких препятствий для принятия закона во втором чтении и в целом нет. Остается лишь включить его в повестку дня ближайшей сессии и, конечно, проголосовать "за".

Стоит отметить, что антидопинговая лаборатория в Украине не имеет аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA).