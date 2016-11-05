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Украинцы Винокуров и Басова взяли две медали на этапе Кубка мира по велотреку

5 ноября в 17:42

Украинские велогонщики успешно начали сезон в Глазго.

Басова
Басова стала второй на Кубке мира
sport-xl.org
В Глазго стартовал первый этап Кубка мира по велотреку. В первый день украинская команда завоевала сразу две награды - "серебро" и "бронзу".

Любовь Басова подтвердила статус одной из фавориток и сумела занять второе место, уступив лишь опытной литовке Симоне Крупецкайте, которая является двукратной чемпионкой мира.

Вторую награду для Украины заработал Андрей Винокуров, который во второй раз за последний месяц занял третье место в спринте. В полуфинале Винокуров проиграл будущему победителю поляку Камилу Кучински (0:2), а в битве за третье место оказался быстрее британца Райана Оуэнса (2:0).

Стоит отметить, что соревнования в Глазго завершатся 6 ноября, а следующий этап пройдет в Апельдорне (Нидерланды) с 11 по 13 ноября.

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Напомним, в октябре Басова стала чемпионкой Европы по велотреку.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Басова Винокуров велотрек
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