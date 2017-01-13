Украинцы сыграют с первыми ракетками мира на Australian Open

Украинские теннисисты получили соперников на первом в сезоне турнире Большого шлема.
Самые сложные соперники достались Илье Марченко и Лесе Цуренко. Марченко сразится с британцем Энди Марреем, который занимает первую строчку мирового рейтинга. Цуренко также выйдет на корт против первой ракетки женского тенниса - немки Анжелик Кербер.
Все пары с украинскими теннисистами на Australian Open-2017:
Алексадр Долгополов (Украина) - Борна Чорич (Хорватия)
Илья Марченко (Украина) - Энди Маррей (Великобритания, 1)
Элина Свитолина (Украина, 11) - Галина Воскобоева (Казахстан)
Леся Цуренко (Украина) - Анжелик Кербер (Германия)
Катерина Бондаренко (Украина) - Каролин Гарсия (Франция, 21)
Катерина Козлова (Украина) - Винус Уильямс (США, 13).
Напомним, Элина Свитолина получила рекордный среди украинок посев на Australian Open.ZN.UA