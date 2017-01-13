Украинцы сыграют с первыми ракетками мира на Australian Open

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Украинские теннисисты получили соперников на первом в сезоне турнире Большого шлема.

Украинцам с жеребьевкой не повезло btu.org.ua

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 16 по 29 января. Украинцы уже в первом раунде сразятся с лидерами мирового рейтинга.

Самые сложные соперники достались Илье Марченко и Лесе Цуренко. Марченко сразится с британцем Энди Марреем, который занимает первую строчку мирового рейтинга. Цуренко также выйдет на корт против первой ракетки женского тенниса - немки Анжелик Кербер.

Все пары с украинскими теннисистами на Australian Open-2017:

Алексадр Долгополов (Украина) - Борна Чорич (Хорватия)

Илья Марченко (Украина) - Энди Маррей (Великобритания, 1)

Элина Свитолина (Украина, 11) - Галина Воскобоева (Казахстан)

Леся Цуренко (Украина) - Анжелик Кербер (Германия)

Катерина Бондаренко (Украина) - Каролин Гарсия (Франция, 21)

Катерина Козлова (Украина) - Винус Уильямс (США, 13).

Напомним, Элина Свитолина получила рекордный среди украинок посев на Australian Open.