Украинцы Дедечко и Антонов отправились на сбор с российским "Анжи"

Денис Дедечко и Алексей Антонов летят на сбор с махачкалинским клубом.

Дедечко ранее выступал за киевское "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровск" football.ua

Украинские футболисты Денис Дедечко и Алексей Антонов полетели на тренировочный сбор с. Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Полузащитник Денис Дедечко ранее выступал за киевское "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровск" и сборную Украины.

Последним клубом 30-летнего Антонова была "Габала", в составе которой он провел 32 матча и забил 7 голов. Также Антонов играл за "Днепр" и "Черноморец".

Отметим, что главный тренер "Анжи" Александр Григорян лично выступил инициатором того, чтобы Дедечко и Антонов поехали на сборы с его командой.

За "Анжи" в первой половине сезона на правах аренды выступал форвард "Шахтер" Филипп Будковский, который недавно вернулся в расположение "горняков".