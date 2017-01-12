Топ Новости
<
>

Украинцы Дедечко и Антонов отправились на сбор с российским "Анжи"

12 января в 22:15

Денис Дедечко и Алексей Антонов летят на сбор с махачкалинским клубом.

123
Дедечко ранее выступал за киевское "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровск"
football.ua
Украинские футболисты Денис Дедечко и Алексей Антонов полетели на тренировочный сбор с "Анжи". Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Полузащитник Денис Дедечко ранее выступал за киевское "Динамо", "Ворсклу", "Амкар", "Краснодар", "СКА-Хабаровск" и сборную Украины.

Последним клубом 30-летнего Антонова была "Габала", в составе которой он провел 32 матча и забил 7 голов. Также Антонов играл за "Днепр" и "Черноморец".

Отметим, что главный тренер "Анжи" Александр Григорян лично выступил инициатором того, чтобы Дедечко и Антонов поехали на сборы с его командой.

Читайте также: В России больше сильных команд, чем в Украине - Будковский

За "Анжи" в первой половине сезона на правах аренды выступал форвард "Шахтер" Филипп Будковский, который недавно вернулся в расположение "горняков".

По материалам: sportarena.com
Читайте также
Тэги Анжи футбол Антонов Дедечко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости