Украина уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Победа Свитолиной над первой ракеткой мира не помогла сборной выйти в Мировую группу.

Цуренко не удалось сравнять счет btu.org.ua

Сегодня, 23 апреля, в Штутгарте состоялись два решающих матчав рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. После первого игрового дня украинки уступали со счетом 0:2.

Украинскую сборную представляли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.

Первое очко Украине принесла Свитолина - ей удалось одолеть немку Анжелик Кербер, которая является первой ракеткой мира. Украинка оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:2.

Решающей стала встреча Леси Цуренко и немки Юлии Гергес, которая победила в двух сетах (6:4, 6:4) и вывела Германию в Мировую группу со счетом 3:1. Пятая встреча дуэтов турнирного значения уже не имеет. Таким образом, следующий сезон Украина вновь проведет во Второй Мировой группе.

Ранее мужская сборная Украины уступила Португалии в матче Кубка Дэвиса.