Украина уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации

Победа Свитолиной над первой ракеткой мира не помогла сборной выйти в Мировую группу.
Украинскую сборную представляли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.
Первое очко Украине принесла Свитолина - ей удалось одолеть немку Анжелик Кербер, которая является первой ракеткой мира. Украинка оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:2.
Решающей стала встреча Леси Цуренко и немки Юлии Гергес, которая победила в двух сетах (6:4, 6:4) и вывела Германию в Мировую группу со счетом 3:1. Пятая встреча дуэтов турнирного значения уже не имеет. Таким образом, следующий сезон Украина вновь проведет во Второй Мировой группе.
Ранее мужская сборная Украины уступила Португалии в матче Кубка Дэвиса.ZN.UA