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Украина уступила Германии в плей-офф Кубка Федерации

23 апреля в 17:29

Победа Свитолиной над первой ракеткой мира не помогла сборной выйти в Мировую группу.

Цуренко
Цуренко не удалось сравнять счет
btu.org.ua
Сегодня, 23 апреля, в Штутгарте состоялись два решающих матча противостояния сборных Украины и Германии в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. После первого игрового дня украинки уступали со счетом 0:2.

Украинскую сборную представляли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.

Первое очко Украине принесла Свитолина - ей удалось одолеть немку Анжелик Кербер, которая является первой ракеткой мира. Украинка оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:2.

Решающей стала встреча Леси Цуренко и немки Юлии Гергес, которая победила в двух сетах (6:4, 6:4) и вывела Германию в Мировую группу со счетом 3:1. Пятая встреча дуэтов турнирного значения уже не имеет. Таким образом, следующий сезон Украина вновь проведет во Второй Мировой группе.

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Ранее мужская сборная Украины уступила Португалии в матче Кубка Дэвиса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кубок Дэвиса теннис Свитолина
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