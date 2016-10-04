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Украина сыграет товарищеский матч с Сербией

4 октября в 13:24

ФФУ вскоре  объявит о точном месте проведения матча.

Сборная украины футбол
В ноябре украинцы сыграют против сербов на одном из стадионов Украины
football.ua

Национальная сборная Украины по футболу в ноябре 2016 года сыграет товарищеский матч со сборной командой Сербии.

Футбольные федерации обеих стран уже согласовали все предварительные детали. Матч должен состояться 15 ноября в Украине, сообщает "Футбол24".

Скоро Федерация футбола Украины должна объявить о точном месте проведения матча между двумя сборными.

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Ранее стало известно, что национальная сборная Украины по футболу сыграет со сборной командой Косово в Кракове на стадионе "Краковия".

По материалам: Телеканал «24»
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Тэги сборная футбол Украина товарищеский ФФУ
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