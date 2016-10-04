Украина сыграет товарищеский матч с Сербией

ФФУ вскоре объявит о точном месте проведения матча.
Национальная сборная Украины по футболу в ноябре 2016 года сыграет товарищеский матч со сборной командой Сербии.
Футбольные федерации обеих стран уже согласовали все предварительные детали. Матч должен состояться 15 ноября в Украине, сообщает "Футбол24".
Скоро Федерация футбола Украины должна объявить о точном месте проведения матча между двумя сборными.
Ранее стало известно, что национальная сборная Украины по футболу сыграет со сборной командой Косово в Кракове на стадионе "Краковия".Телеканал «24»