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Украина сыграет товарищеский матч с Мальтой в австрийском Граце

24 апреля в 22:08

Поединок состоится 6 июня.

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Украинская сборная сыграет с Мальтой перед Финляндией
ФФУ
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Мальтой, который состоится на австрийском сборе команды 6 июня. Поединок пройдет в австрийском Граце на стадионе "PC-Arena" (15 400 зрителей), который является домашней ареной "Штурма".

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол в поединке на "Максимире" забил экс-игрок "Днепра" Никола Калинич.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла шесть позиций в рейтинге ФИФА.

zbirna.com
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Тэги футбол сборная
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