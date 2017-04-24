Украина сыграет товарищеский матч с Мальтой в австрийском Граце

Поединок состоится 6 июня.

Украинская сборная сыграет с Мальтой перед Финляндией ФФУ

Сборная Украины сыграет, который состоится на австрийском сборе команды 6 июня. Поединок пройдет в австрийском Граце на стадионе "PC-Arena" (15 400 зрителей), который является домашней ареной "Штурма".

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол в поединке на "Максимире" забил экс-игрок "Днепра" Никола Калинич.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины потеряла шесть позиций в рейтинге ФИФА.