Украина сыграет матч отбора ЧМ-2018 с Косово на стадионе "Краковия"

Федерация футбола Украины определилась с местом проведения поединка.

Матч с Косово украинцы сыграют на "Краковии" jagiellonia.pl

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко сыграетв рамках квалификации ЧМ-2018 в Кракове на стадионе "Краковия". Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Ранее стало известно, что по политическим причинам Украина не сможет принять Косово, поэтому местом проведения матча был выбран польский Краков, а ФИФА уже дала разрешение на проведение встречи. Делегация ФФУ посетила город и рассмотрела две арены - "Висла" (33326 зрителей) и "Краковия" (15500 зрителей), после чего выбор был сделан в пользу последней.

Матч Украина - Косово состоится 9 октября и станет третьим поединком украинской сборной в рамках отбора на чемпионат мира.

Напомним, в стартовом матче квалификации Украина сыграла вничью с Исландией (1:1), а Косово - вничью с Финляндией (1:1).