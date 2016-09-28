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Украина сыграет матч отбора ЧМ-2018 с Косово на стадионе "Краковия"

28 сентября в 14:40

Федерация футбола Украины определилась с местом проведения поединка.

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Матч с Косово украинцы сыграют на "Краковии"
jagiellonia.pl
Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко сыграет матч против сборной Косово в рамках квалификации ЧМ-2018 в Кракове на стадионе "Краковия". Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Ранее стало известно, что по политическим причинам Украина не сможет принять Косово, поэтому местом проведения матча был выбран польский Краков, а ФИФА уже дала разрешение на проведение встречи. Делегация ФФУ посетила город и рассмотрела две арены - "Висла" (33326 зрителей) и "Краковия" (15500 зрителей), после чего выбор был сделан в пользу последней.

Матч Украина - Косово состоится 9 октября и станет третьим поединком украинской сборной в рамках отбора на чемпионат мира.

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Напомним, в стартовом матче квалификации Украина сыграла вничью с Исландией (1:1), а Косово - вничью с Финляндией (1:1).

По материалам: ФФУ
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Тэги Украина Косово футбол чемпионат мира Шевченко Краков
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