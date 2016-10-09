Украина справилась с Косово в отборе на ЧМ-2018

Подопечные Андрея Шевченко одержали первую победу в квалификационном турнире.

Украинцы забили Косово три гола Dynamo.kiev.ua

Сборная Украины в Польше провела третий матч группового этапа квалификации на чемпионат мира 2018 года. "Желто-синие" принимали Косово на стадионе "Краковия" в присутствии 1000 зрителей.

Андрей Шевченко на матч против Косово выставил тот же состав, который три дня назад вышел на поле в поединке против турецкой сборной.

Первый тайм прошел под диктовку украинской сборной, которая владела мячом 63% игрового времени. Моменты для гола в первые полчаса матча упустили Коноплянка, который не попал в дальний угол после паса Кравца, и сам Кравец, который не дотянулся до прострела Бутко. Но форвард "Гранады" все же забил - после паса Зинченко Кравец решился на удар, и мяч рикошетом от ноги соперника перелетел через голкипера. У Косово в первом тайме был один шанс - перед голом Украины Рашица после сольного прохода пробил в Пятова.

Во втором тайме игра пошла на более высоких скоростях. Украина вновь играла первым номером и могла рассчитывать минимум на два пенальти, однако арбитр не увидел стопроцентных нарушений на Бутко и Коноплянке. В то же время Косово едва не забило после рикошета, но для Украины все обошлось. Позже гости имели еще один момент, но мяч после удара Бериши попал в перекладину.

Украина свое преимущество увеличила ближе к концу игры. Сперва вышедший на замену Караваев выдал пас на Ярмоленко, тот на приеме убрал защитника и отправил мяч в сетку метров с шести. А затем Ротань красиво пробил из-за пределов штрафной. Отметим, что Руслан до этого забил гол-близнец, но он засчитан не был из-за пассивного положения вне игры у Коваленко.

Украина - Косово - 3:0

Голы: Кравец, 31, Ярмоленко, 81, Ротань, 87

Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Соболь, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко, Зинченко (Ротань, 63), Коноплянка (Караваев, 79), Кравец (Зозуля, 84)

Косово: Уйкани, Пердедай (Сулеймани, 77), Пниши, Рахмани, Пакарада, Крюэзиу, Меха (Бернард Бериша, 54), Рашица (Зенелли, 66), Шала, Валон Бериша, Мурики

Предупреждения: Валон Бериша, Крюэзиу

Напомним, в предыдущем туре Украина сыграла вничью с Турцией. Таким образом, после трех матчей в активе нашей сборной 5 очков.