Украина сохранила 30-е место в рейтинге ФИФА

В первой десятке списка изменений не произошло.

Следующий матч сборная Украины проведет против Хорватии ФК Шахтер

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг лучших сборных мира. Особых изменений он не претерпел - первая десятка осталась прежней.

Во главе списка идет Аргентина, а сборная Украины осталась на 30-м местом. Стоит отметить, что еще в июне прошлого года национальная команда находилась на 19-й позиции.

Отметим, что соперники украинской сборной по отбору на ЧМ-2018 Хорватия, Исландия и Турция находятся в топ-25, а Финляндия и Косово занимают 93-ю и 165-ю строчки соответственно.

Рейтинг ФИФА

1. Аргентина

2. Бразилия

3. Германия

4. Чили

5. Бельгия

6. Колумбия

7. Франция

8. Португалия

9. Уругвай

10. Испания...

14. Хорватия...

21. Исландия...

24. Турция...

30. Украина...

93. Финляндия...

165. Косово

Напомним, после четырех туров отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины находится на второй строчке в своей группе, отставая от Хорватии на два очка.

Следующий поединок в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет в марте против Хорватии.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что национальная команда движется в правильном направлении.