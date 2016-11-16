Украина - Сербия: лучшие фото матча

Украинская сборная завершила год на мажорной ноте.

Сборная Украины в Харькове провела товарищеский поединок против сборной Сербии. Украинцы одержали победу, забив по голу в каждом из таймов.

Первый тайм прошел в довольно равной борьбе, а единственный гол был забит ближе к его завершению. Зозуля не сумел удачно обработать мяч после прострела Федецкого, однако тут как тут оказался Шахов, который вколотил сферу в сетку.

Во втором тайме Сербия поначалу выглядела острее хозяев, но замены Шевченко освежили игру Украины в нападении. В итоге "желто-синим" удалось увеличить свое преимущество. Ярмоленко заработал пенальти и сам его реализовал.

Стоит отметить, что сборная Украины завершает текущий год при главном тренере Андрее Шевченко без поражений: 3 победы и 2 ничьи.