Украина сенсационно обыграла Италию на хоккейном Еврочеллендже

Украинская сборная успешно стартовала на Еврочеллендже в польском Катовице.

Решающий гол украинцы забили в овертайме ФХУ

Сегодня, 9 февраля, в польском Катовице стартовал этап, на котором сборная Украины в овертайме переиграла команду Италии.

Матч против команды из элитного дивизиона чемпионата мира украинцы начали очень здорово. В середине стартового периода сборная Украины уже вела в счете с преимуществом в две шайбы – 2:0, но на перерыв лидерами ушли итальянские хоккеисты.

Во втором отрезке игры украинцам удалось сравнять счет, тем самым переведя игру в овертайм, в котором за 17 секунд до завершения матча победную шайбу в ворота Италии закинул Дмитрий Игнатенко.

EIHC. Катовице (Польша). День первый:

Италия – Украина 3:4 ОТ (3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 07:31 Таран – 0:1, 13:45 Рамазанов – 0:2, 14:03 Франк – 1:2, 16:49 Фриго – 2:2, 19:44 Фраверса – 3:2, 31:21 Буценко – 3:3, 64:43 Игнатенко – 3:4.

Завтра, 10 февраля, сборная Украины сыграет против команды Польши.

Ранее на Еврочеллендже, который проходил в декабре прошлого года, украинская сборная уступила Кахастану и Польше, а также переиграла соперников из Южной Кореи.