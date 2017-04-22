Украина с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею

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Украинская сборная уступила Венгрии.

Украина слабее Венгрии ФХУ

Сегодня, 22 апреля, в Киеве стартовал хоккейный чемпионат мира в Дивизионе IA, на которомуступила Венгрии со счетом 3:5.

Венгерская команда переиграла сборную Украины, нанеся по воротам хозяев "Дворца спорта" более 50 бросков. Стоит отметить, что украинская сборная дважды вела в счете по ходу встречи, однако каждый раз венграм удавалось отыграться, а в дальнейшем и одержать победу.

Украина – Венгрия – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Шайбы: 13 Кузьмик -1:0, 14, Барталис – 1:1, 20, Ваш -1:2, 27 Буценко – 2:2, 38 Буценко – 3:2, 50 Шарауэр – 3:3, 52 Дансеро – 3:4, 59 Хари – 3:5.

Завтра, 23 апреля, Украина сыграет с Польшей. Также подопечные Савицкого встретятся с Австрией (25.04), Казахстаном (26.04) и Южной Кореей (28.04).

В турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании.

Ранее стала известна окончательная заявка хоккейной сборной Украины на чемпионат мира.