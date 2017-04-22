Украина с поражения стартовала на чемпионате мира по хоккею

Украинская сборная уступила Венгрии.
Венгерская команда переиграла сборную Украины, нанеся по воротам хозяев "Дворца спорта" более 50 бросков. Стоит отметить, что украинская сборная дважды вела в счете по ходу встречи, однако каждый раз венграм удавалось отыграться, а в дальнейшем и одержать победу.
Украина – Венгрия – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Шайбы: 13 Кузьмик -1:0, 14, Барталис – 1:1, 20, Ваш -1:2, 27 Буценко – 2:2, 38 Буценко – 3:2, 50 Шарауэр – 3:3, 52 Дансеро – 3:4, 59 Хари – 3:5.
Завтра, 23 апреля, Украина сыграет с Польшей. Также подопечные Савицкого встретятся с Австрией (25.04), Казахстаном (26.04) и Южной Кореей (28.04).
В турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании.
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