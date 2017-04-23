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Украина проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею

23 апреля в 23:31

Украинская сборная уступила Польше.

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Украина проиграла два матча подряд на ЧМ
ФХУ
Сегодня, 23 апреля, в Киеве состоялся второй матч сборной Украины на хоккейном чемпионате мира в Дивизионе IA. Украинские хоккеисты не справились с Польшей - 1:2.

Соперники начали матч осторожно, а украинцы не сумели реализовать большинство в середине первого периода. Полякам это удалось - Пасьют отдал передачу из-за ворот, а Маласински отправил шайбу в сетку.

Сравнять счет украинцы сумели во втором периоде, когда Благой поймал врасплох вратаря - шайба парашютом опустилась ему за спину. Однако удержать положительный результат хозяевам не удалось: Капица убрал защитника и расстрелял девятку ворот украинской сборной.

Польша - Украина - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 19:55 Маласински - 1:0; 38:30 Благой - 1:1; 46:34 Капица - 2:1.

В турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании.

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Напомним, в первом матче на турнире украинская сборная уступила Венгрии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги хоккей сборная чемпионат мира
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