Украина проиграла второй матч на чемпионате мира по хоккею

Украинская сборная уступила Польше.

Украина проиграла два матча подряд на ЧМ ФХУ

Сегодня, 23 апреля, в Киеве состоялся второй матчна хоккейном чемпионате мира в Дивизионе IA. Украинские хоккеисты не справились с Польшей - 1:2.

Соперники начали матч осторожно, а украинцы не сумели реализовать большинство в середине первого периода. Полякам это удалось - Пасьют отдал передачу из-за ворот, а Маласински отправил шайбу в сетку.

Сравнять счет украинцы сумели во втором периоде, когда Благой поймал врасплох вратаря - шайба парашютом опустилась ему за спину. Однако удержать положительный результат хозяевам не удалось: Капица убрал защитника и расстрелял девятку ворот украинской сборной.

Польша - Украина - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 19:55 Маласински - 1:0; 38:30 Благой - 1:1; 46:34 Капица - 2:1.

В турнире принимают участие 6 сборных, 2 из которых в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании.

Напомним, в первом матче на турнире украинская сборная уступила Венгрии.