Украина пробилась в плей-офф чемпионата мира по футзалу

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В третьем матче группового этапа украинцы обыграли сборную Австралии.

Украинцы сыграют в 1/8 финала fifa.com

Сборная Украины пробилась в плей-офф чемпионата мира по футзалу , который в эти дни проходит в Колумбии. Добиться этого результата украинцам удалось благодаря победе над Австралией в третьем матче группового этапа.

Украинцы открыли счет в матче благодаря голу Журбы. 1:0 на табло сохранялось до 35-й минуты, после чего команды успели за 5 минут отличиться трижды. Два из этих трех мячей на счету украинской сборной.

Австралия - Украина - 1:3

Голы: Себальос, 38 - Журба, 7, Бондарь, 35, Овсянников, 40

Таким образом, Украина с двумя победами в трех матчах заняла второе место в своей группе, пропустив вперед Бразилию и опередив Австралию с Мозамбиком. В 1/8 финала украинцы сыграют с победителем группы E. После двух туров возглавляет ее Аргентина. Читайте также: Сборная Украины с поражения стартовала на чемпионате мира по футзалу

Напомним, ранее на чемпионате мира Украина проиграла Бразилии, а затем выиграла у Мозамбика.