Украина пробилась в плей-офф чемпионата мира по футзалу

В третьем матче группового этапа украинцы обыграли сборную Австралии.
Украинцы открыли счет в матче благодаря голу Журбы. 1:0 на табло сохранялось до 35-й минуты, после чего команды успели за 5 минут отличиться трижды. Два из этих трех мячей на счету украинской сборной.
Австралия - Украина - 1:3
Голы: Себальос, 38 - Журба, 7, Бондарь, 35, Овсянников, 40
Таким образом, Украина с двумя победами в трех матчах заняла второе место в своей группе, пропустив вперед Бразилию и опередив Австралию с Мозамбиком. В 1/8 финала украинцы сыграют с победителем группы E. После двух туров возглавляет ее Аргентина.
Напомним, ранее на чемпионате мира Украина проиграла Бразилии, а затем выиграла у Мозамбика.ZN.UA