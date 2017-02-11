Украина поражением от Словении завершила хоккейный Еврочеллендж

Украинские хоккеисты проиграли представителю элитного дивизиона чемпионата мира.
Украинская сборная весь матч находилась в роли догоняющего, пытаясь отыграть пропущенные шайбы словенцев. Несколько раз украинцам удавалось приблизиться к Словении, сделав счет 1:2 и 2:3, но в итоге подопечные Александра Савицкого пропустили еще три шайбы, проиграв с разгромным результатом 2:6.
EIHC. Катовице (Польша). День третий:
Украина – Словения 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)
Шайбы: 04:51 Хебар – 0:1, 17:43 Родман – 0:2, 25:19 Буценко – 1:2, 38:06 Верлич – 1:3, 40:55 Бабинец – 2:3, 44:25 Панче – 2:4, 56:32 Подлипник – 2:5, 58:28 Претнар – 2:6.
Отметим, что в двух предыдущих встречах сборная Украины обыграла в овертайме Италию и уступила по буллитам Польше.
На Еврочеллендже, который проходил в декабре прошлого года, украинская сборная уступила Кахастану и Польше, а также переиграла соперников из Южной Кореи.ZN.UA