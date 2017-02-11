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Украина поражением от Словении завершила хоккейный Еврочеллендж

11 февраля в 19:00

Украинские хоккеисты проиграли представителю элитного дивизиона чемпионата мира.

сборная хоккей
Украинцы сумели закинуть всего две шайбы
ФХУ
Сегодня, 11 февраля, в польском Катовице завершился этап хоккейного Еврочелленджа, на котором сборная Украины уступила Словении со счетом 2:6.

Украинская сборная весь матч находилась в роли догоняющего, пытаясь отыграть пропущенные шайбы словенцев. Несколько раз украинцам удавалось приблизиться к Словении, сделав счет 1:2 и 2:3, но в итоге подопечные Александра Савицкого пропустили еще три шайбы, проиграв с разгромным результатом 2:6.

EIHC. Катовице (Польша). День третий:

Украина – Словения 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Шайбы: 04:51 Хебар – 0:1, 17:43 Родман – 0:2, 25:19 Буценко – 1:2, 38:06 Верлич – 1:3, 40:55 Бабинец – 2:3, 44:25 Панче – 2:4, 56:32 Подлипник – 2:5, 58:28 Претнар – 2:6.

Отметим, что в двух предыдущих встречах сборная Украины обыграла в овертайме Италию и уступила по буллитам Польше.

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На Еврочеллендже, который проходил в декабре прошлого года, украинская сборная уступила Кахастану и Польше, а также переиграла соперников из Южной Кореи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сборная хоккей Еврочеллендж
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