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Украина осталась без призов в смешанных эстафетах по биатлону

27 ноября в 20:48

В шведском Эстерсунде состоялась первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону – смешанная эстафета.

 

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Юлия Джима провалила свою первую гонку в новом сезоне
XSport.ua
В смешанной эстафете (микст) наши биатлонисты в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артем Примы и Дмитрия Пидручного заняли десятое место, а в супермиксте Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на 9-й строчке.

Победу в миксте одержали норвежцы (Марте Олсбю, Фанни Хурн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо), второе место заняли немцы (Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер), а третье итальянцы (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш).

Что касается супермикста, то здесь быстрее всех к финишу пришли французы Мари Дорен Абер и Мартен Фуркад, вторыми оказались австрйицы Лиза Хаузер и Симон Эдер, а замкнули тройку немцы Франциска Пройс с Эриком Лессер.

Продолжится этап в Эстерсунде индивидуальными гонками. Мужчины выйдут на старт 30-го ноября, а женщины 1-го декабря.

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Напомним, в межсезонье Елена Пидгрушная завоевала "золото" летнего чемпионата мира.

По материалам: ZN.UA
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Тэги биатлон эстафета Джима
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