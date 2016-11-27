Украина осталась без призов в смешанных эстафетах по биатлону

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В шведском Эстерсунде состоялась первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону – смешанная эстафета.

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В смешанной эстафете (микст) наши биатлонисты в лице Анастасии Меркушиной,, Артем Примы и Дмитрия Пидручного заняли десятое место, а в супермиксте Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на 9-й строчке.

Победу в миксте одержали норвежцы (Марте Олсбю, Фанни Хурн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо), второе место заняли немцы (Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер), а третье итальянцы (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш).

Что касается супермикста, то здесь быстрее всех к финишу пришли французы Мари Дорен Абер и Мартен Фуркад, вторыми оказались австрйицы Лиза Хаузер и Симон Эдер, а замкнули тройку немцы Франциска Пройс с Эриком Лессер.

Продолжится этап в Эстерсунде индивидуальными гонками. Мужчины выйдут на старт 30-го ноября, а женщины 1-го декабря.

Напомним, в межсезонье Елена Пидгрушная завоевала "золото" летнего чемпионата мира.