Украина осталась без призов в смешанных эстафетах по биатлону

В шведском Эстерсунде состоялась первая гонка нового сезона Кубка мира по биатлону – смешанная эстафета.
Победу в миксте одержали норвежцы (Марте Олсбю, Фанни Хурн Биркеланд, Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бо), второе место заняли немцы (Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер), а третье итальянцы (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш).
Что касается супермикста, то здесь быстрее всех к финишу пришли французы Мари Дорен Абер и Мартен Фуркад, вторыми оказались австрйицы Лиза Хаузер и Симон Эдер, а замкнули тройку немцы Франциска Пройс с Эриком Лессер.
Продолжится этап в Эстерсунде индивидуальными гонками. Мужчины выйдут на старт 30-го ноября, а женщины 1-го декабря.
Напомним, в межсезонье Елена Пидгрушная завоевала "золото" летнего чемпионата мира.ZN.UA