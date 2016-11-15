Украина обыграла Сербию в товарищеском матче

Голы Шахова и Ярмоленко позволили "желто-синим" одержать победу в Харькове.

Украинцы выиграли со счетом 2:0 Dynamo.kiev.ua

Сборная Украины в Харькове провела товарищеский поединок против сборной Сербии . Украинцы одержали победу, забив по голу в каждом из таймов.

Андрей Шевченко, как и обещал, предоставил возможность сыграть резервистам сборной, выпустив с первых минут максимально экспериментальный состав.

Первый тайм прошел в довольно равной борьбе, а единственный гол был забит ближе к его завершению. Зозуля не сумел удачно обработать мяч после прострела Федецкого, однако тут как тут оказался Шахов, который вколотил сферу в сетку.

Во втором тайме Сербия поначалу выглядела острее хозяев, но замены Шевченко освежили игру Украины в нападении. В итоге "желто-синим" удалось увеличить свое преимущество. Ярмоленко заработал пенальти и сам его реализовал.

Украина - Сербия - 2:0

Голы: Шахов, 38, Ярмоленко, 87 (с пенальти)

Украина: Бойко, Бутко, Ордец, Кривцов, Федецкий, Малышев, Караваев (Петряк, 46), Сидорчук (Ротань, 46), Шахов (Зинченко, 77), Цыганков (Ярмоленко, 65), Зозуля (Беседин, 62)

Сербия: Райкович (Йованович, 46), Игньовски (Иванович, 77), С. Митрович, Д. Тошич (Максимович, 83), Младенович, Гудель, Радоя, Катай (Митрович, 69), З. Тошич (Маркович, 46), Павлович (Пешич, 46)

Предупреждения: Зозуля, Ротань - Иванович

Таким образом, сборная Украины при главном тренере Андрее Шевченко завершила год без поражений: 3 победы и 2 ничьи.