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Украина неудачно стартовала в матче Кубка Федерации против Германии

22 апреля в 17:15

Украинская сборная практически потеряла шансы на победу в противостоянии.

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Свитолина уступила Гёргес
btu.org.ua
Сегодня, 22 апреля, в Штутгарте состоялись первые два матча противостояния сборных Украины и Германии в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Украинскую сборную представляют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом матче в трех сетах проиграла Юлии Гёргес - 6:4, 1:6, 4:6, а вторая ракетка Украины Леся Цуренко взяла лишь пять геймов у лидера немок Анжелик Кербер во втором матче, уступив со счетом – 1:6, 4:6.

Таким образом, по итогам первого игрового дня сборная Германии лидирует со счетом 2:0.

Выиграть первое очко для своей команды завтра попробует Элина Свитолина в матче против лидера WTA Анжелик Кербер. Этот матч откроет второй игровой день противостояния сборных Германии и Украины в Кубке Федерации.

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Ранее мужская сборная Украины уступила Португалии в матче Кубка Дэвиса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина сборная Германия Свитолина Цуренко теннис
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