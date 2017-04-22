Украина неудачно стартовала в матче Кубка Федерации против Германии

Украинская сборная практически потеряла шансы на победу в противостоянии.
Украинскую сборную представляют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом матче в трех сетах проиграла Юлии Гёргес - 6:4, 1:6, 4:6, а вторая ракетка Украины Леся Цуренко взяла лишь пять геймов у лидера немок Анжелик Кербер во втором матче, уступив со счетом – 1:6, 4:6.
Таким образом, по итогам первого игрового дня сборная Германии лидирует со счетом 2:0.
Выиграть первое очко для своей команды завтра попробует Элина Свитолина в матче против лидера WTA Анжелик Кербер. Этот матч откроет второй игровой день противостояния сборных Германии и Украины в Кубке Федерации.
Ранее мужская сборная Украины уступила Португалии в матче Кубка Дэвиса.ZN.UA