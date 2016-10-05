Украина может провести матч с Сербией в Харькове

Харьковский стадион "Металлист" сможет принять первый международный матч за долгое время.

Стадион "Металлист" может принять международный матч ФФУ

Сборная Украины по футболу 15 ноября может провестив Харькове. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter:

"С Сербией сборная Украины, скорее всего, сыграет в Харькове. После отлично организованного дерби "Шахтер" - "Динамо", УЕФА открывает город для международных матчей".

Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.

Напомним, сборная Украины уже прибыла в турецкую Конью, где завтра, 6 октября, проведет матч отбора ЧМ-2018 против Турции.