Украина может провести матч с Сербией в Харькове

Харьковский стадион "Металлист" сможет принять первый международный матч за долгое время.
"С Сербией сборная Украины, скорее всего, сыграет в Харькове. После отлично организованного дерби "Шахтер" - "Динамо", УЕФА открывает город для международных матчей".
Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.
Напомним, сборная Украины уже прибыла в турецкую Конью, где завтра, 6 октября, проведет матч отбора ЧМ-2018 против Турции.