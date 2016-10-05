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Украина может провести матч с Сербией в Харькове

5 октября в 16:15

Харьковский стадион "Металлист" сможет принять первый международный матч за долгое время.

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Стадион "Металлист" может принять международный матч
ФФУ
Сборная Украины по футболу 15 ноября может провести товарищеский матч против Сербии в Харькове. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter:

"С Сербией сборная Украины, скорее всего, сыграет в Харькове. После отлично организованного дерби "Шахтер" - "Динамо", УЕФА открывает город для международных матчей".

Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.

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Напомним, сборная Украины уже прибыла в турецкую Конью, где завтра, 6 октября, проведет матч отбора ЧМ-2018 против Турции.

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Тэги УЕФА Украина Сербия Харьков футбол
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