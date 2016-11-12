Украина минимально обыграла Финляндию в Одессе

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Подопечные Андрея Шевченко добыли вторую победу подряд.

Кравец стал автором победного гола ФФУ

В Одессе состоялся матч отбора на чемпионат мира 2018 года, в котором. Судьбу поединка решила атака в исполнении Коноплянки и Кравца.

Ранее Хорватия и Турция добыли победы, поэтому подопечные Шевченко обязаны были побеждать, чтобы не отпускать далеко конкурентов. С первых минут хозяева поля начали подтверждать статус фаворитов встречи, постоянно оказывая давление на финских защитников. Практически сразу Кравец был близок к голу, но пробил в штангу после навеса от Бутко. Но уже со второй попытки форвард "Гранады" таки вывел Украину вперед - Коноплянка прорвался по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Кравец пробил в касание - 1:0.

Самый реальный шанс отыграться до перерыва был у Пукки, который вышел один на один с Пятовым после ошибки Кучера, но переиграть кипера не сумел.

Во втором тайме подопечные Шевченко продолжила давить на ворота соперника, а на 61-й минуте у Финляндии был свой момент забить - Лод вошел в штрафную и пробил, а Пятов отразил мяч перед собой - Маркканен с двух метров расстреливал ворота, но пробил мимо. В одном из эпизодов удваивать преимущество украинцев мог Коноплянка, но мощный удар вингера "Шальке" отразил вратарь. В концовке встречи за национальную команду дебютировал 18-летний полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, но счет на табло в итоге сохранился.

Украина - Финляндия - 1:0

Гол: Кравец, 25

Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Ракицкий, Соболь, Степаненко, Ярмоленко, Зинченко (Ротань, 67), Коваленко (Шахов, 89), Коноплянка (Цыганков, 83), Кравец

Финляндия: Градецки, Аркивуо, Вяльсянен (Саксела, 83), Араюури, Тойвио, Райтала, Ринг (Маркканен, 46), Маттила, Хальсти (Лам, 63), Лод, Пукки

Предупреждения: Кравец, Ракицкий, Зинченко, Соболь - Лам

Таким образом, после четырех туров сборная Украины вышла на второе место в группе I, отставая от Хорватии на два очка.