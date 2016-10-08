Украина - Косово: Шевченко нужна победа, Буньяки хочет удивить соперника

Главные тренеры национальных сборных прокомментировали предстоящий матч.

Шевченко с уважением относится к сопернику ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и наставник сборной Косово Альберт Буньяки поделились мнением о предстоящем матче квалификации на чемпионат мира 2018 года.

"У нас достаточно информации о сопернике. Мы смотрели товарищеский матч с участием сборной Косово, а также два официальных поединка этой команды. Провели тщательный анализ этих матчей. Сборная Косово провела хорошие игры. Это новая команда, темная лошадка. Но мы уважаем этого соперника. После двух ничьих нам очень нужна победа. Но и Косово нужен хороший результат. Мы это понимаем", - приводит слова Шевченко Dynamo.kiev.ua.

"Наиболее сильная сторона Косово? Эта команда имеет в своем составе очень быстрых фланговых игроков. Кроме того, команда умеет проводить неприятные для соперника контратаки", - подчеркнул главный тренер сборной Украины.

"Посмотрим по состоянию футболистов, и исходя из этого, будем определяться с составом. Нам важно, чтобы наши футболисты восстановились после матча с Турцией. Была тяжела игра, а потом перелет из Коньи в Краков.

К слову, я имел беседу с Ярославом Ракицким относительно его травмы, из-за которой он покинул расположение сборной до матча с Турцией. Сейчас он восстанавливается от повреждения в "Шахтере". И в этом плане у него есть прогресс. Более того, Ракицкий рвался к нам, хотел приехать, чтобы сыграть в матче с Косово. Я переговорил с врачом "Шахтера" относительно его состояния, и он сказал, что оно не позволяет Ярославу сыграть завтра", - также сказал Шевченко.

А главный тренер сборной Косово Буньяки отметил: "Я хотел бы, чтобы этот матч прошел в Украине, но имеем то, что имеем. Сложно, когда за неделю до матча узнаешь о месте его проведения. Было бы лучше, чтобы политика и спорт были порознь... Матч будет трудным для нас. Но этот поединок будет трудным и для сборной Украины. Надеюсь, что это будет не такая игра, как та, что мы в четверг провели с Хорватией. Мы постараемся удивить сборную Украины". Читайте также: Украина - Косово: букмекеры уверены в победе команды Шевченко

Напомним, матч Украина - Косово пройдет 9 октября в Польше на стадионе "Краковия".