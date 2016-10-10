Украина - Косово: лучшие фото матча

Подопечные Андрея Шевченко одержали первую победу в квалификационном турнире.

Сборная Украины в Польше провела третий матч группового этапа квалификации на чемпионат мира 2018 года. "Желто-синие" принимали Косово на стадионе "Краковия" в присутствии 1000 зрителей и одержали победу со счетом 3:0.

Андрей Шевченко на матч против Косово выставил тот же состав, который 6 октября вышел на поле в поединке против турецкой сборной.

Украинцы по ходу всего матча владели ощутимым игровым преимуществом, сумев забить первый мяч на 31-й минуте, когда Кравец решился на удар после паса Зинченко. После перерыва номинальные хозяева поля продолжили действовать первым номером и в концовке встречи сумели забить еще дважды. Сперва вышедший на замену Караваев выдал пас на Ярмоленко, тот на приеме убрал защитника и отправил мяч в сетку метров с шести. А затем Ротань красиво пробил из-за пределов штрафной.

Напомним, в предыдущем туре Украина сыграла вничью с Турцией. Таким образом, после трех матчей в активе нашей сборной 5 очков.