Украина - Косово: комментарии игроков украинской сборной

Зинченко считает, что команде нужно работать над обороной при стандартах, а Караваев не ожидал, что Косово - "очень хорошая команда".

Зинченко ассистировал Кравцу ФФУ

Игроки сборной Украины прокомментировали победу над сборной Косово, которая стала первой для "желто-синих" в отборе на чемпионат мира 2018 года

Александр Кучер: "Счет был 1:0, появилась нервозность, пытались увеличить результат, но чуть-чуть не получалось. Понимали, что нужна победа, может, немножко прижались, и из-за этого Косово почувствовало уверенность и пошло вперед. Создали пару опасных моментов у нас, но потом все-таки мы забили два нужных гола".

Александр Зинченко: "После первого тайма мы хотели забить больше. Как минимум, второй гол был нам нужен для уверенности. Потому что при счете 1:0 у наших ворот были опасные моменты, и это было нервозно. Получился какой-то кусочек спешки, когда появились большие разрывы. Вместо того, чтобы просто держать мяч, раскачивать соперника из стороны в сторону, мы занимались не тем, чем нужно. Проанализируем это и будем двигаться дальше. Стандарты у наших ворот? Нужно, безусловно, работать над этим компонентом, потому что так играть нельзя".

Артем Кравец: "Как сказал Андрей Николаевич, задача нападающего - забивать. И если нападающий не забивает, тогда, возможно, надо менять позицию. Наверное, я мог сегодня еще забить, но стопроцентных моментов не было. Но главное, что мы победили".

Эдуард Соболь: "Мы старались контролировать мяч, контролировать ход сегодняшней встречи. Самое главное - нельзя было дать сопернику выбежать в контратаки. Было очень важно страховать друг друга. Мы уделили этому очень много времени на теоретических занятиях. Добавлю, что всегда тяжело вскрыть оборону соперника, когда он полностью закрывается. Тем не менее, у нас разные соперники, поэтому мы должны уметь играть и на контратаках".

Александр Караваев: "Косово - очень хорошая команда, чего никто не ожидал. Играет здорово, контролирует мяч хорошо, очень сложно было, особенно после того как не забили свои моменты. У меня была чуйка, что я сегодня выйду. Очень настраивался. Счет был очень скользкий. И мне сказали играть как можно агрессивнее и в обороне, и в атаке. В принципе, все как обычно. Хорошо, что вышло сделать результативную передачу. Когда прокидывал мяч, поднял голову и увидел, что Андрей хорошо открылся. Отдал ему, и он, молодец, хорошо разобрался в моменте, так, как нам и нужно было".

Напомним, Украина обыграла Косово благодаря голам Кравца, Ярмоленко и Ротаня (3:0).