Украина - Косово: анонс, где смотреть матч 9 октября

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Подопечные Андрея Шевченко проведут третий поединок квалификации на чемпионат мира.

Украинцы будут принимать Косово в Польше ФФУ

Сегодня, 9 октября, сборная Украины проведет матч третьего тура отбора на чемпионат мира 2018 года. В Польше "желто-синие" будут принимать сборную Косово.

Поединок пройдет на нейтральной территории, так как Украина официально не признает Косово. Более того, посетить матч смогут не более чем 999 болельщиков - такая квота возникла исходя из требований польской стороны.

Украинская сборная в квалификации стартовала с двух ничьих. Сперва при пустых трибунах "Олимпийского" подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Исландией (1:1), а затем упустили выездную победу в матче с Турцией (2:2). Сборная Косово сперва сыграла вничью с Финляндией (1:1), а во втором туре разгромно проиграла Хорватии (0:6).

В группе H после двух туров Украина занимает третье место, на 2 очка отставая от лидеров, а Косово располагается на шестой позиции, набрав столько же очков, сколько и финны.

Перед матчем Андрей Шевченко подчеркнул, что после двух ничьих команде нужна только победа. При этом главный тренер "желто-синих" отметил, что, несмотря на то, что Косово - новая и пока несыгранная команда, стоит с уважением отнестись к сопернику. А главный тренер гостей Альберт Буньяки заявил, что его подопечные попытаются удивить украинцев.

Украина - Косово

Воскресенье, 9 октября, Краков, стадион "Краковия", 19.00

Прямая трансляция - ТРК "Украина"

Арбитр - К. Блом (Нидерланды)

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Хачериди, Соболь, Степаненко, Зинченко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Кравец

Косово: Уйкани, Пердедай, Пниши, Рахмани, Пачарда, Алуши, Криезиу, Рашица, В.Бериша, Б.Бериша, Буньяку

Напомним, букмекеры уверены в том, что украинцы смогут выиграть в этой встрече. Коэффициент на победу украинцев - 1,18, тогда как на победу Косово - 17,00. Ничья считается также не слишком вероятной - 6,50.