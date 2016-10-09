Украина - Косово: анонс, где смотреть матч 9 октября

Подопечные Андрея Шевченко проведут третий поединок квалификации на чемпионат мира.
Поединок пройдет на нейтральной территории, так как Украина официально не признает Косово. Более того, посетить матч смогут не более чем 999 болельщиков - такая квота возникла исходя из требований польской стороны.
Украинская сборная в квалификации стартовала с двух ничьих. Сперва при пустых трибунах "Олимпийского" подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Исландией (1:1), а затем упустили выездную победу в матче с Турцией (2:2). Сборная Косово сперва сыграла вничью с Финляндией (1:1), а во втором туре разгромно проиграла Хорватии (0:6).
В группе H после двух туров Украина занимает третье место, на 2 очка отставая от лидеров, а Косово располагается на шестой позиции, набрав столько же очков, сколько и финны.
Перед матчем Андрей Шевченко подчеркнул, что после двух ничьих команде нужна только победа. При этом главный тренер "желто-синих" отметил, что, несмотря на то, что Косово - новая и пока несыгранная команда, стоит с уважением отнестись к сопернику. А главный тренер гостей Альберт Буньяки заявил, что его подопечные попытаются удивить украинцев.
Украина - Косово
Воскресенье, 9 октября, Краков, стадион "Краковия", 19.00
Прямая трансляция - ТРК "Украина"
Арбитр - К. Блом (Нидерланды)
Ориентировочные составы:
Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Хачериди, Соболь, Степаненко, Зинченко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Кравец
Косово: Уйкани, Пердедай, Пниши, Рахмани, Пачарда, Алуши, Криезиу, Рашица, В.Бериша, Б.Бериша, Буньяку
Напомним, букмекеры уверены в том, что украинцы смогут выиграть в этой встрече. Коэффициент на победу украинцев - 1,18, тогда как на победу Косово - 17,00. Ничья считается также не слишком вероятной - 6,50.ZN.UA