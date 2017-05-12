Украина хочет создать совместный хоккейный чемпионат с Беларусью

Такой шаг мог бы поспособствовать развитию украинского хоккея.

Жданов уверен, что команды из Беларуси помогут повысить уровень украинского хоккея Пресс-служба Кабмина Украины

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил о стремлении создать совместный хоккейный чемпионат с Беларусью.

"Мы заинтересованы в создании такого турнира. Хоккей с шайбой в Беларуси хорошо развит, есть соответствующая инфраструктура, в украинском чемпионате выступают 6 команд, им необходима жесткая конкуренция, чтобы повышать мастерство игроков, и совместные соревнования способны предоставить эту практику.

Необходимо проработать этот вопрос на уровне двух федераций по виду спорта более детально", - цитирует Жданова БЕЛТА.

Стоит отметить, что участие в минувшем розыгрыше Украинской хоккейной лиги (УХЛ) принимали шесть клубов, а чемпионом стал "Донбасс".

Напомним, ранее были представлены лучшие шайбы финальной серии УХЛ.