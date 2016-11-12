Украина - Финляндия: анонс, где смотреть матч 12 ноября

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Подопечные Андрея Шевченко проведут четвертый поединок в рамках квалификации на ЧМ-2018.

Украина поборется за вторую победу в группе ФФУ

Сегодня, 12 ноября, в Одессе состоится матч отбора на чемпионат мира 2018 года, в котором

Украинская сборная в квалификации стартовала с двух ничьих. Сперва при пустых трибунах "Олимпийского" подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Исландией (1:1), а затем упустили выездную победу в матче с Турцией (2:2). А вот в третьем поединке команде удалось одержать первую победу, забив три безответных мяча Косово.

После трех туров Украина расположилась на третьем месте, отставая от Хорватии и Исландии на два очка. Финляндия заработала лишь одно очко в поединке с Косово (1:1), после чего уступила Исландии (2:3) и Хорватии (0:1).

Состав украинцев на предстоящий матч можно назвать боевым, так как после травмы восстановился лучший бомбардир команды Андрей Ярмоленко, а вингер "Шальке" Евгений Коноплянка получил повреждение на одной из тренировок, но это не должно помешать ему выйти на поле. Приглашение в главную команду страны получил молодой нападающий "Динамо" Артем Беседин, а еще один талант киевлян Виктор Цыганков имеет все шансы выйти на поле.

При этом Финляндии не поможет главная звезда - плеймейкер Роман Еременко, который был отстранен по решению УЕФА. Причина - подозрение в применении футболистом допинга. Ожидается, что финская сборная будет действовать в оборонительной манере с использованием пяти защитников.

Украина - Финляндия

Суббота, 12 ноября, Одесса, стадион "Черноморец", 21:35

Прямая трансляция - "Футбол 1" и ТРК "Украина"

Арбитр - Мануэль де Соуза (Португалия)

Ориентировочный состав сборной Украины: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Соболь, Степаненко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Зинченко, Кравец

Напомним, букмекеры считают украинскую сборную безоговорочным фаворитом этого матча.