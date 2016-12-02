УЕФА рекомендовал разрешить проведение официальных международных матчей в Харькове

ОСК "Металлист" сможет принять официальные игры под эгидой УЕФА.
"Сегодня комитет УЕФА по вопросам стадионов и безопасности рекомендовал исполкому организации разрешить проведение официальных международных матчей на стадионе "Металлист" в Харькове. Это еще одна наша совместная победа", - написал Павелко на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.
Напомним, 15 ноября в Харькове состоялся товарищеский матч, в котором Украина обыграла команду Сербии со счетом 2:0.
Ранее в Харькове два домашних поединка чемпионата Украины провел донецкий "Шахтер".facebook.com/andriy.pavelko