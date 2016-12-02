Топ Новости
<
>

УЕФА рекомендовал разрешить проведение официальных международных матчей в Харькове

2 декабря в 18:02

ОСК "Металлист" сможет принять официальные игры под эгидой УЕФА.

 

стадион металлист
Стадион "Металлист" сможет принять матчи еврокубков.
ФК Металлист
УЕФА рекомендовал разрешить проведение официальных международных матчей в Харькове. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

 "Сегодня комитет УЕФА по вопросам стадионов и безопасности рекомендовал исполкому организации разрешить проведение официальных международных матчей на стадионе "Металлист" в Харькове. Это еще одна наша совместная победа", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.

Читайте также: УЕФА разрешил провести матч Украина - Сербия в Харькове

Напомним, 15 ноября в Харькове состоялся товарищеский матч, в котором Украина обыграла команду Сербии со счетом 2:0.

Ранее в Харькове два домашних поединка чемпионата Украины провел донецкий "Шахтер".

По материалам: facebook.com/andriy.pavelko
Читайте также
Тэги Харьков УЕФА Металлист
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.64
EUR 27.25
Последние новости