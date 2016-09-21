УЕФА представил логотип Евро-2020

В УЕФА уверены, что проведение чемпионата в тринадцати городах сделает его ближе к болельщикам.

УЕФА представил логотип чемпионата Европы по футболу-2020, который пройдет в тринадцати городах. Презентация состоялась в Лондоне - городе, в котором пройдет решающий матч турнира.

Кроме логотипа всего чемпионата, был также представлен логотип Лондона, который помимо финала примет две полуфинальные встречи. Все они пройдут на "Уэмбли".

В ходе презентации новый президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность, что проведение чемпионата в тринадцати разных городах сделает его ближе к болельщикам.

Напомним, Евро-2020 пройдет в следующих городах: Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим и Лондон. Читайте также: Финал Евро-2020 примет лондонский "Уэмбли"

Напомним, победу на Евро-2016 одержала сборная Португалии, которая в финале обыграла Францию.