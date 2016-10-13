УЕФА переписал первый гол сборной Украины в ворота Косово на Кравца

Ранее мяч был записан в протоколе матча как автогол.

Кравец открыл счет в матче против Косово Dynamo.kiev.ua

УЕФА переписал первый гол сборной Украины в ворота сборной Косово в матче квалификации ЧМ-2018 на нападающего Артема Кравца.

Изначально в протоколе матча арбитр Кевин Блом записал взятие ворот как автогол защитника сборной Косово Амира Ррахмани, рикошетом от ноги которого мяч влетел в сетку.

Однако Федерация футбола Украины не согласилась с трактовкой эпизода и обратилась в ФИФА/УЕФА с просьбой переписать мяч на Кравца. В Европейском футбольном союзе рассмотрели обращение ФФУ, после чего внесли изменения в протокол матча на официальном сайте УЕФА. Читайте также: Украина - Косово: ключевые моменты матча

Напомним, Украина обыграла Косово со счетом 3:0. Кроме Кравца, в матче отличились Ярмоленко и Ротань.