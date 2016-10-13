УЕФА переписал первый гол сборной Украины в ворота Косово на Кравца

Ранее мяч был записан в протоколе матча как автогол.
Изначально в протоколе матча арбитр Кевин Блом записал взятие ворот как автогол защитника сборной Косово Амира Ррахмани, рикошетом от ноги которого мяч влетел в сетку.
Однако Федерация футбола Украины не согласилась с трактовкой эпизода и обратилась в ФИФА/УЕФА с просьбой переписать мяч на Кравца. В Европейском футбольном союзе рассмотрели обращение ФФУ, после чего внесли изменения в протокол матча на официальном сайте УЕФА.
Напомним, Украина обыграла Косово со счетом 3:0. Кроме Кравца, в матче отличились Ярмоленко и Ротань.ZN.UA