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УЕФА переписал первый гол сборной Украины в ворота Косово на Кравца

13 октября в 17:53

Ранее мяч был записан в протоколе матча как автогол.

Кравец Ярмоленко
Кравец открыл счет в матче против Косово
Dynamo.kiev.ua
УЕФА переписал первый гол сборной Украины в ворота сборной Косово в матче квалификации ЧМ-2018 на нападающего Артема Кравца.

Изначально в протоколе матча арбитр Кевин Блом записал взятие ворот как автогол защитника сборной Косово Амира Ррахмани, рикошетом от ноги которого мяч влетел в сетку.

Однако Федерация футбола Украины не согласилась с трактовкой эпизода и обратилась в ФИФА/УЕФА с просьбой переписать мяч на Кравца. В Европейском футбольном союзе рассмотрели обращение ФФУ, после чего внесли изменения в протокол матча на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, Украина обыграла Косово со счетом 3:0. Кроме Кравца, в матче отличились Ярмоленко и Ротань.

По материалам: ZN.UA
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Тэги УЕФА ФФУ Кравец сборная
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