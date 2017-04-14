УЕФА опасается терактов во время финала Лиги чемпионов

Руководство европейского футбола хочет исключить все возможности для терактов во время поединка в Кардиффе.
Руководство УЕФА хочет, чтобы организаторы закрыли крышу стадиона "Миллениум" во время игры, так как существует опасность теракта с применением дронов с воздуха.
В настоящее время продолжается подготовка к проведению финального матча - на стадионе и во всем Кардиффе в день игры 3 июня будут применены повышенные меры безопасности.
Напомним, 11 апреля в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба "Боруссия" сработали три взрывных устройства, заложенных на обочине дороги.
В результате взрывов пострадали полицейский и защитник "Боруссии" Марк Бартра, а УЕФА принял решение перенести встречу на следующий день.The Sun