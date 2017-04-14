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УЕФА опасается терактов во время финала Лиги чемпионов

14 апреля в 13:18

Руководство европейского футбола хочет исключить все возможности для терактов во время поединка в Кардиффе.

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УЕФА хочет закрыть крышу стадиона во время матча
twitter.com
Союз европейских футбольных ассоциациий (УЕФА) начал переговоры с властью Уэльса о возможном проведении финала Лиги чемпионов-2017 в Кардиффе под закрытой крышей. Об этом сообщает The Sun.

Руководство УЕФА хочет, чтобы организаторы закрыли крышу стадиона "Миллениум" во время игры, так как существует опасность теракта с применением дронов с воздуха.

В настоящее время продолжается подготовка к проведению финального матча - на стадионе и во всем Кардиффе в день игры 3 июня будут применены повышенные меры безопасности.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба "Боруссия" сработали три взрывных устройства, заложенных на обочине дороги.

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В результате взрывов пострадали полицейский и защитник "Боруссии" Марк Бартра, а УЕФА принял решение перенести встречу на следующий день.

По материалам: The Sun
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Тэги футбол УЕФА Кардифф
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