УЕФА опасается терактов во время финала Лиги чемпионов

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Руководство европейского футбола хочет исключить все возможности для терактов во время поединка в Кардиффе.

УЕФА хочет закрыть крышу стадиона во время матча twitter.com

Союз европейских футбольных ассоциациий () начал переговоры с властью Уэльса о возможном проведении финала Лиги чемпионов-2017 в Кардиффе под закрытой крышей. Об этом сообщает The Sun.

Руководство УЕФА хочет, чтобы организаторы закрыли крышу стадиона "Миллениум" во время игры, так как существует опасность теракта с применением дронов с воздуха.

В настоящее время продолжается подготовка к проведению финального матча - на стадионе и во всем Кардиффе в день игры 3 июня будут применены повышенные меры безопасности.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба "Боруссия" сработали три взрывных устройства, заложенных на обочине дороги.

В результате взрывов пострадали полицейский и защитник "Боруссии" Марк Бартра, а УЕФА принял решение перенести встречу на следующий день.